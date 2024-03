Clamorosa la notizia riportata da Tuttosport nell’edizione odierna: l’Inter starebbe pensando a Ciro Immobile per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Il capitano biancoceleste sta affrontando il periodo più difficile da quando è nella Lazio: prima il gol sbagliato in quel di Monaco, poi le accuse di essere un “traditore” dopo l’addio di Sarri, e nei giorni scorsi l’aggressione verbale di alcuni tifosi davanti a moglie e figlio.

Il quotidiano ha riferito che mercoledì, prima della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, nell’albergo dove alloggiava l’Inter ci fosse un via vai di agenti (compreso quello di Lautaro Martinez). Tra questi Marco Sommella, che cura gli interessi dell’attaccante laziale. Immobile ha il contratto in scadenza nel 2026, ma l’addio ai biancocelesti ora sembra ad un passo.