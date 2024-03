In Inghilterra, Baldanzi ha avuto l’opportunità di partire titolare. È stato acquistato a gennaio proprio per dare respiro all’ex Juve vittima troppo spesso di infortuni muscolari. Inutile girarci intorno: non utilizzarlo quando ce n’è bisogno alimenterebbe qualche perplessità. La sua prestazione nel primo tempo con il Brighton non ha convinto, probabilmente perché dal centrocampo in giù erano tutti concentrati ad arginare la squadra di De Zerbi. Nella ripresa, invece, qualcosa è cambiato.

Nulla di esaltante, sia chiaro, ecco perché De Rossi sta riflettendo se schierare Aouar. In seconda battuta c’è Bove. Quella di oggi sarebbe una chance unica per l’algerino. Arrivato in estate a parametro zero, non è riuscito ad entrare nemmeno nelle grazie di Mourinho che lo ha utilizzato con il contagocce. In difesa cambieranno gli esterni: spazio a Karsdorp e Angeliño, la coppia centrale sarà Mancini-Ndicka.