Il Messaggero (P. Liguori) – Un nuovo derby e una nuova emergenza. Il derby è quello doppio con il Milan in Coppa e si aggiunge a quello con la Lazio, che, a quanto si capisce, resta il principale obiettivo dei biancazzurri. E l’emergenza comincia già oggi e riguarda una lesione all’adduttore di Dybala. Sento da giorni il ritornello “la Roma di De Rossi non è quella di Mourinho” vero, evidente, ma per essere più preciso direi che la Roma senza Paulo non è come quella con lui in campo. Oggi il Sassuolo arriva con il vento della disperazione. Una domenica decisiva. Del carattere dell’allenatore invece è superfluo parlare. In certi momenti, Daniele De Rossi è sembrato anche più forte del giocatore che abbiamo amato.