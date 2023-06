La Roma tramite i propri account ufficiali ha reso nota l’iniziativa di beneficenza a favore delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. La maglia del capitano Lorenzo Pellegrini andrà all’asta e il ricavato sarà devoluto alla causa. L’iniziativa è supportata dall’ECA, (organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo) di cui la Roma e altri 174 club fanno parte.

🤝 C'è anche l'#ASRoma tra i 175 club che supportano l'@ECAEurope in una serie di aste su @MatchWornShirt il cui ricavato sarà devoluto all'UNHCR per le vittime del terremoto in Turchia e Siria 🙏

Fai la tua offerta per la maglia autografata da Lorenzo Pellegrini!… pic.twitter.com/JSxe1Zu3xp

— AS Roma (@OfficialASRoma) June 15, 2023