Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese in merito alla 35ª giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Roma, c’è da segnalare la prima sanzione per Tammy Abraham, ammonito nel corso di Roma-Juventus. Niente squalifica per Bryan Cristante per la presunta espressione blasfema ripresa dalle telecamere, ma senza audio. Restano in diffida: Mancini, Huijsen, Azmoun e Lukaku.