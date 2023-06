La Roma sta pensando ad un nuovo portiere per la prossima stagione e Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino Pierluigi Gollini. Di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito al Napoli nella scorsa stagione, non verrà rinnovato dai partenopei. Secondo La Repubblica, il portiere dei bergamaschi sarebbe uno dei nomi nel taccuino del gm giallorosso. Per il classe 1195, sono 88 le presenze con la Dea, prima della parentesi Tottenham, devo collezionò 0 presenze, prima di tornare in Italia ed essere girato in prestito alla Fiorentina prima, al Napoli poi.