Corriere dello Sport – Prosegue l’iter per il progetto stadio della Roma a Pietralata. Dopo l’approvazione del pubblico interesse arrivata dalla Giunta gli inizi di maggio, adesso il club giallorosso e il Comune sono impegnati nella fase due, cioè quella del dibattito pubblico e del progetto definitivo da presentare al comune (la Roma ci sta già lavorando) e poi in Regione per la conferenza del servizi decisoria.

Ieri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato del progetto stadio, confermando la volontà delle parti di procedere spediti: “È possibile avere lo stadio terminato nel 2027 per il centenario della Roma se si continuerà nel rispetto del tempi – he detto a Rete Oro -, Siamo ansiosi di vedere il progetto definitivo, che aspettiamo a breve. È un investimento integralmente privato per uno stadio che ci aluta a riqualificare un quadrante con parchi, ciclovle e percorsi ciclopedonali in un’area in cui oggi non c’è nulla, con una fermata della metro che nessuno usa perché non ci sono luoghi da raggiungere. Il paradosso è che, invece, oggi c’è uno stadio dove la metro non c’è e sicreano Ingorghi. Con questo progetto portiamo lo stadio in un luogo dove già ci sono i trasporti pubblici e alutiamo la riqualificazione di quadrante al posto di una landa desolata che diventerà uno dei poli più belli e vivaci di Roma”.