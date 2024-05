Durante il programma ‘Supertele‘ in onda su DAZN è intervenuto Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, che ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla Roma. Queste le sue parole:

Hai pensato che senza Lukaku sarebbe stato più difficile?

“Nessuno discute la bravura di Lukaku, con noi si è comportato molto bene, abbiamo vinto uno scudetto con Antonio (Conte, ndr) in panchina. Lui ha deciso di non restare, nessuno se lo aspettava, soprattutto a livello di tempistica. Magari avremmo cambiato la strategia, è stata una grande sfida anche per noi trovare delle alternative. Siamo stati bravi, si è creato un gruppo umanamente importante”.

Mourinho lo senti?

“Sì, sì, ora è tranquillo. Mi è dispiaciuto perché so quanto ci tiene José. Lui non se l’aspettava, ma fa parte del calcio. De Rossi sta facendo un grandissimo lavoro”.