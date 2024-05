Alla BayArena giovedì andrà in scena la gara di ritorno della di Europa League. Domani, alla vigilia del match, i giallorossi scenderanno in campo per l’allenamento di rifinitura a Trigoria alle 11.40. Subito dopo la partenza. Alle 18.30 il tecnico giallorosso Daniele De Rossi e il portiere Mile Svilar interverranno in conferenza stampa.