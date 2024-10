Corriere dello Sport – La domanda è legittima ed è figlia di una frase che Francesco Totti pronuncia nel documentario per i 100 anni del Corriere dello Sport: “lo con il livello che c’è adesso anche a 47 anni potrei continuare a giocare”. E allora eccolo il quesito che tutti i tifosi della Roma continuano a farsi ogni giorno, o quasi: “Ma un ritorno di Totti in campo sarebbe così assurdo?”. La risposta la dà il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni durante il programma Deejay Football Club su Radio Deejay: “Con Il livello così basso che c’è ora Francesco potrebbe tornare quando vuole. Anzi, lo so che ci sta pensando”.

Fabio Caressa in studio al suo fianco resta di sasso: “Ma lo sai che sarebbe un colpo clamoroso?”. Zazzaroni insiste: “Lui con tre mesi di allenamento cala dieci chili e fa 30 minuti a partita. Pensa che cosa sarebbe vedere il suo piede ancora in campo. Totti dovrebbe stare lì, gli arriva la palla e via… Punizione, rigore, calcio d’angolo, tiri da fuori. Te lo dico: Totti torna a giocare”.

Foto: [Simone Arveda] via [Getty Images]