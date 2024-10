Il Tempo (L. Pes) – “Bisogna essere perfetti”. La riassume così Ivan Juric la sfida dell’Olimpico che vedrà la sua Roma contrapposta all’Inter campione d’Italia in carica. Questa sera i giallorossi scenderanno in campo in un’atmosfera ancora una volta di contestazione, ma soprattutto col margine d’errore ridotto a zero. Il tecnico croato recupera Dybala e Dovbyk dopo due settimane particolari nella gestione dei due attaccanti, e non svela le sue carte sulle scelte tattiche legate al modulo. Ha fiducia Juric, che nelle sue tre gare di campionato sulla panchina della Roma ha raccolto 7 punti, con l’ultimo pari polemico di Monza, vincendo entrambe le gare disputate all’Olimpico.

Ma tra le mura amiche la vittoria contro l’Inter, che in classifica ha quattro punti in più rispetto ai giallorossi, manca da otto anni e a Pellegrini & Co servirebbe una grande impresa che possa sbloccare la stagione. La gara contro la squadra di Inzaghi apre un ciclo di partite complicate e ravvicinate, ma per fortuna, a parte lo stop di El Shaarawy, Juric può contare su tutti, compreso il lungodegente Le Fée. La sensazione è che il francese possa scalare le gerarchie se dovesse trovare continuità, ma nel frattempo il tecnico cerca la sua coppia titolare. Cristante sembra ancora intoccabile, e questa sera contro i “maestri nerazzurri” dovrebbe toccare a Koné, favorito su Pisilli che sarà il primo cambio dalla panchina.

Per il resto, si ripartirà dalle certezze. Angelino, al momento, offre più garanzie di Hermoso e completerà il terzetto dei centrali davanti a Svilar assieme a Mancini e N’Dicka. Sulle corsie esterne spazio a Celik e Zalewski che tornerà titolare dopo la prima di campionato mentre il reparto offensivo vedrà Dybala e Pellegrini agire alle spalle di Dovbyk. La Roma proverà a essere più grande della squadra più forte del campionato. Servono coraggio e intensità da parte di tutti. Ma non provarci sarebbe un peccato mortale.

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images]