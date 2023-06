Corriere dello Sport (I.S.) – Ieri non è stato un giorno qualsiasi. La Roma e i romanisti, infatti, hanno celebrato il 22° anniversario del terzo scudetto, quello sigillato dal 3-1 contro il Parma griffato dai gol di Totti, Montella, Batistuta.

Sul profilo Instagram della Roma è stato pubblicato un breve video che ripercorre “un indimenticabile pomeriggio, un’incredibile stagione” con le note a contorno del brano Clint Eastwood dei Gorillaz. Francesco Totti ha caricato una storia con una sua foto dell’esultanza e ha scritto: “Non finirà mai..”. Così Vincent Candela: “Che giornata il 17 giugno 2001. Grazie a tutti. A me piace vivere del presente, però non potevo solo per pochi minuti non ricordarmi del 17 giugno. Vi auguro una bellissima giornata a tutti”. Anche Aldair ha lanciato un messaggio: “Sono le 17.03 del 17 giugno 2001. La Roma è Campione d’Italia”. Commoventi, infine, le parole social di Rosella Sensi rivolte al papà-presidente che ha portato l’ultimo titolo in città.