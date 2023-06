Stagione sfortunata per Marash Kumbulla. Il difensore non ha potuto dare il suo contributo quest’anno per via soprattutto degli infortuni. Tra tutti quello rimediato contro il Milan che ha decretato la fine anticipata del suo campionato. In quell’occasione Marash aveva rimediato la lesione al crociato anteriore del ginocchio destro con cui sta facendo ancora i conti. L’albanese ha condiviso un messaggio di ringraziamento attraverso Twitter: “Ancora una volta dobbiamo ringraziarvi per il vostro affetto: siete unici e non avete mai fatto mancare la vostra vicinanza a me e alla squadra durante questo lunghissimo viaggio! Ci rivediamo per la prossima stagione e forza Roma sempre!”.

