Tempo di bilanci per Stephan El Shaarawy. L’attaccante giallorosso si è rivelato una preziosa risorsa in stagione, sempre utile alla causa, capace di rivestire diversi ruoli: dall’attaccante all’esterno tutta fascia. Il Faraone ha concluso la stagione con 42 presenze all’attivo in tutte le competizioni tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Lo score è sempre importante: 9 gol e 4 assist. Il numero 92 ha affidato il suo pensiero dell’annata attraverso un post su Instagram. Queste le sue parole:

“Volge al termine una stagione piena di emozioni, siamo arrivati ancora una volta ad un passo dalla storia ma la finale di Budapest non cancella il percorso fantastico che abbiamo fatto quest’anno, non smetteremo mai di ringraziarvi per tutto l’affetto e il sostegno che ci avete dato, grazie per aver sognato insieme a noi, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una cosa sola, dalla squadra allo staff dalla città ai tifosi, una famiglia unita che si aiuta, che soffre, combatte e gioisce insieme. Fiero ed orgoglioso di indossare e di combattere per questa maglia, con la vittoria di ieri ci siamo ripresi quello che meritavamo, Daje ROMA sempre!“.