La Juventus è tornata in campo dopo aver festeggiato il Natale e si prepara in vista della sfida alla Roma di sabato sera. I bianconeri sperano di riuscire a recuperare Chiesa e Locatelli. Entrambi i giocatori di Allegri oggi si sono allenati a parte. Nella seduta odierna, in cui è stato svolto del lavoro tecnico a gruppi, possesso schierato e la tradizionale partitella conclusiva a metà campo.