Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel pre partita di Roma-Juve. Le sue parole

Trittico decisivo?

“Assolutamente abbiamo la fortuna di giocare due percorsi diversi. La sconfitta in Europa non cambia nulla in campionato. Pochi giorni ma questo è il nostro destino”.

A centrocampo tre indispensabili.

“Dobbiamo pensare di partita in partita. La stanchezza ci può essere, stasera vale più per noi che per loro. Ma abbiamo il nostro pubblico e cambi in panchina all’altezza”.

Che partita devono fare Baldanzi e Dybala?

“Grande tecnica, dare palla e muoversi non dovranno mai stare ferma. Se li attacchi in maniera ferma e lenta i difensori della Juve possono farti male”.