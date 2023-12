Dopo le feste la Roma è tornata ad allenarsi in vista della complicata sfida dello Stadium contro la Juventus. Da Trigoria arrivano buone notizie. Infatti come riportato da Jacopo Aliprandi, Dybala si è parzialmente allenato in gruppo poiché la lesione accusato contro la Fiorentina sarebbe stata superata. L’argentino è quindi pronto per la convocazione per il match di Torino.

Paulo #Dybala ha lavorato oggi parzialmente con il gruppo: lesione superata, è pronto per la convocazione contro la Juventus @CorSport #ASRoma — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) December 26, 2023