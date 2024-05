Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Roma-Juve. Le sue dichiarazioni:

DNA Juve cos’è?

“Ricordare il 5 maggio a Roma é sempre un piacere. Cerchiamo di dare il massimo e portare il punto a casa oggi”.

Il centrocampista perfetto per la Juve?

“Hanno fatto tutti grandi cose quest’anno, nel complesso tanti punti e un ottimo risultato. Gruppo di ragazzi straordinario”.

Chiesa qui si è rotto il crociato. Rimane il futuro della Juve?

Per ora è il presente. Ogni situazione va presa in esame alla fine, l’obiettivo è tornare in Champions League