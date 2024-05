Pagine Romaniste – La Roma ospita la Juventus nella sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. La squadra di De Rossi, senza molto turnover, in vista della sfida di giovedì contro il Bayer Leverkusen, va in vantaggio con il gol di Lukaku, bravo a sfruttare una carambola dopo una conclusione di Cristante. Bremer trova il pareggio nella prima metà di gara. Nella ripresa, esce Dybala all’intervallo, al suo posto Zalewski. La Roma prova a vincerla, crea diverse occasioni, ma non trova nuovamente la via del vantaggio, ma anche i ragazzi di Allegri non restano a guardare ed impegnano il 99 giallorosso in due grandi interventi: prima Locatelli, poi Kean nel finale. Il risultato resta inchiodato sull’1-1, ora i bianconeri salgono a 66, mentre la Roma a 60, in attesa delle sfide dell’Atalanta.

TABELLINO

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, N’dicka, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini (78′ Bove); Dybala (46′ Zalewski), Lukaku (68′ Abraham), Baldanzi (68′ Azmoun).

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Celik, Huijsen, Smalling, Llorente, Spinazzola, Bove, Renato Sanches, El Shaarawy, Azmoun, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini.

Squalificati: –

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (60′ Kostic), Mckennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso (85′ Alcaraz); Vlahovic (76′ Milik), Chiesa (76′ Kean).

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Yildiz, Milik, Kostic, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia..

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Diffidati: Cambiaso, Weah.

Squalificati: Pogba, Fagioli.

Marcatori: 15′ Lukaku, 31′ Bremer

Ammoniti: 4’ Weah, 71′ Rabiot, 84′ Abraham

Espulsi:

Altro: 5′ di recupero (ST)

Note: 63.996 spettatori

CRONACA

88' – Kean stacca di testa dall'angolo ma Svilar toglie la palla da sotto la traversa Roma 1-1 Juventus#ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024

79' – Grande parata di Svilar su Locatelli. Il portiere belga toglie la palla da sotto l'incrocio Roma 1-1 Juventus#ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024

69' – Roma vicina al gol. Dagli sviluppi del corner la palla arriva a Kristensen che calcia. La palla viene salvata sulla linea dalla difesa della Juve Roma 1-1 Juventus#ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024

68' – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Lukaku e Baldanzi. Dentro: Azmoun e Abraham Roma 1-1 Juventus#ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024

67' – Baldanzi inventa una gran giocata e serve Pellegrini. Il 7 calcia da dentro l'area ma la palla viene deviata in angolo Roma 1-1 Juventus#ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024

58' -Weah già ammonito colpisce in ritardo su Paredes ma Colombo decide di non estrarre il secondo giallo Roma 1-1 Juventus#ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024

47' – Palo della Juve. Chiesa calcia fortissimo di sinistro ma la palla prende il montante interno e poi esce sul fondo Roma 1-1 Juventus#ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024

45' – Cambio a sorpresa per la Roma. Fuori Dybala per Zalewski Roma 1-1 Juventus #ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024

45' – Finisce il primo tempo con le squadre in parità. Molto bene la Roma che anche alla ripresa dovrà continuare in questa maniera Roma 1-1 Juventus#ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024

31' – Gol della Juve. Chiesa crossa dalla destra per Bremer che stacca di testa e pareggia Roma 1-1 Juventus#ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024

15' – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Baldanzi scatta sulla destra e serve Dybala in area. L'argentino sponda per Cristante che calcia, ma il tiro viene ribattuto. La palla cade sul destro del Belga che non può sbagliare Roma 1-0 Juventus#ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024

11' – TRAVERSA DELLA ROMA. Angelino crossa e trova sul secondo palo Kristensen che stacca di testa ma prende la parte alta del montante Roma 0-0 Juventus#ASRoma #RomaJuve #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 5, 2024