Miralem Pjanic è stato l’ospite speciale di Dazn durante la trasmissione “Sunday Night Square”. Il centrocampista bosniaco ha parlato del suo periodo in Italia. Le sue parole:

Sei stato cinque anni alla Roma e quattro alla Juve. Il cuore da che parte pende?

“Quando sono andato via dalla Roma non è stato facile, ho pianto. Alla Juve anche è stata un’esperienza strepitosa, con dei bellissimi ricordi. Oggi posso dire che sono due squadre che porto nel cuore e due allenatori che conosco molto bene. La partita di stasera è importante per entrambe, la Roma può guadagnare tanto visto anche il risultato di ieri del Bologna. La Juve vorrà chiudere la questione Champions il più velocemente possibile. Il centrocampo della Roma mi piace molto, con un Pellegrini tornato in grande forma. Quello della Juve può fare qualcosa di più”