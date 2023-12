La Roma cerca un altro difensore dopo aver portato, a parte raccamboleschi marcia indietro degli ultimi instanti, Bonucci nella Capitale. Tra i nomi sondati da Pinto c’è anche quello di Thilo Kehrer del West Ham. Secondo quanto riportato da SkySport, a essersi inserita nelle ultime ore è l’Atalanta. Il club nerazzurro, infatti, starebbe approfittando della trattativa in corso tra la Roma e Bonucci e anche di un Milan, altra squadra interessata al giocatore, che potrebbe virare su Gabbia. Il centrale tedesco, che non sta trovando molto spazio in Premier, sarebbe disposto anche a muoversi in prestito.