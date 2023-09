Consideri l’ipotesi di giocare a 3 davanti?

“Giocare più offensivo non è facile per noi in base alle nostre qualità. Abbiamo tre attaccanti veri. L’unico che può fare quello che ha fatto El Shaarawy oggi è Pellegrini. Ma siamo una squadra con giocatori più di centrocampo, abbiamo migliorato dalla costruzione dal basso. Cristante è migliorato tantissimo, io sono dispiaciuto per il risultato. Ma c’è una crescita sia individuale che di squadra”.

Motivo per il quale prendete più gol?

“La squadra dietro oggi sono due mezzi arrivati, non c’è Smalling, non c’è Ibanez e Rui non ha iniziato molto bene. Ma il centrocampo oggi con Paredes e Cristante mi è piaciuto moltissimo. La gente ricorda Ibanez per errori in due partite ma lui era un giocatore fortissimo in fase difensiva per noi. Oggi Llorente invece ha fatto una partita straordinaria dal mio punto di vista. Ora la classifica non mi piace ma non è veritiera a gennaio si vedrà”.