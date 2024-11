La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Vincere, per restare in corsa in Europa e possibilmente provare a tenersi stretta anche la Roma. È la doppia partita di Ivan Juric, che oggi a Bruxelles si gioca un bel pezzo di futuro in giallorosso. Anche perché la fiducia incassata nei giorni scorsi dai Friedkin è una fiducia chiaramente a termine, con la proprietà giallorossa che si aspetta una netta inversione a livello di risultati. Già da oggi, ma anche con un occhio interessato (e molto) alla sfida di domenica prossima, quando la Roma ospiterà all’Olimpico il Bologna.

“Noi per ora pensiamo solo a questa partita, che dobbiamo vincere a tutti i costi – dice l’allenatore della Roma -: per la classifica e per il morale, ne abbiamo bisogno tutti: sia io sia i ragazzi”. Intanto, nelle prossime ore, i Friedkin potrebbero anche sbarcare a Roma, per capire più da vicino cosa sta succedendo in casa giallorossa. Dopo aver fatto tappa a Londra, Parigi, Creta e in Tanzania, l’aereo presidenziale (il GLF6) è atteso a Ciampino tra stasera e domani. Questo però non vuol dire con assoluta certezza che Dan e Ryan saranno a Roma, vista e considerata la frequenza con cui cambiano i loro piani.

Anche a Trigoria, del resto, non conoscono esattamente i programmi dei due texani, la sorpresa – in tal senso – è sempre dietro l’angolo. “Ma io sento la fiducia della proprietà, in questi giorni con il presidente ci siamo anche sentiti al telefono – continua Juric -. È tutto chiaro, non c’è molto da indagare. Ma è evidente che ora si debba fare i risultati, dobbiamo concentrarci soprattutto su questo”.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]