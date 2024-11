Leggo (F. Balzani) – La prima finale si gioca a Bruxelles. Dove stasera, alle 18,45, la Roma di Juric è chiamata a vincere contro l’Union Saint Gilloise per risalire nella classifica nel girone di Europa League ed evitare l’esonero del tecnico. Non un’impresa considerato che il club belga (che stasera festeggia il 127° anniversario con tanto di concerto dei Righeira prima del match) è decimo in campionato e con un solo punto nel girone europeo. Ma di questi tempi nulla è scontato.

Lo sa Juric che tra stasera e domenica (col Bologna) si gioca la panchina coi Friedkin pronti a sbarcare domani a Roma per studiare la situazione più da vicino ed eventualmente intervenire. “Io sento la loro fiducia, ma so che servono i risultati – ammette Juric -. Ci ho parlato in questi giorni, ma non vi dico altro. Bisogna vincere e fare una grande partita senza pensare a domenica. La sconfitta di Verona è stata ingiusta visti anche gli errori arbitrali. I ragazzi devono attaccarsi a quello che stanno facendo mettendo più cattiveria agonistica e credendo in quello che fanno, serve più concentrazione”.

Al suo fianco Svilar conferma: “In questo momento ogni cosa va contro la Roma, domenica abbiamo perso per un errore arbitrale. Ci stiamo abituando al calcio di Juric, parliamo tutti i giorni con lui. Presto le cose andranno meglio”. Mancherà il febbricitante Ndicka, al suo posto finalmente Hummels pronto all’esordio dal primo minuto. Probabile turn over anche a centrocampo e sulla trequarti mentre a sinistra è pronto El Shaarawy al posto di Zalewski. Dybala, invece, dovrebbe partire dalla panchina.

Foto: [Michael Campanella] via [Getty Images]