Juric: “Mancano i risultati concreti. I fischi? Non è facile, i ragazzi devono portare i tifosi dalla nostra parte”- VIDEO

Il tecnico della Roma Ivan Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev. Queste le sue parole:

“Va bene essere contenti della prestazione e del lavoro, ma mancano i risultati concreti. Dobbiamo iniziare a farli, anche pensando meno ad altre cose. Dobbiamo dare il massimo a livello di fame, concentrazione, voglia di vincere. Specie nella difficoltà”.

Anche nelle rotazioni è importante mantenere una squadra in cui tutti si sentano titolari.

“Assolutamente. Parlavo di Baldanzi: per me lui è titolare. A volte entra a gara in corso, ma vedo in questo modo lui, Soulé e altri. Possiamo fare cambi, non c’è tanta differenza tra la qualità dei giocatori”.

Lei ha detto: “Basta alibi, è il momento di vincere”.

“Spesso si parla di mancanze, io qui non le noto. Abbiamo tutto, siamo coccolati, la società c’è e Trigoria è organizzatissima. Dobbiamo allenarci bene e alzare il livello, cercare di inizare a vincere. Il resto non vale nulla”.

Sostenere la squadra può aiutare?

“Penso di sì, i ragazzi hanno bisogno di supporto e non è facile essere fischiati. Ma c’è un’occasione per ribaltare la situazione, devono mostrarsi come uomini veri e portare i tifosi dalla nostra parte. Lo stadio stracolmo è una bellezza e questo deve essere l’obiettivo della mia squadra”.