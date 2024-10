Tommaso Baldanzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev. Queste le sue parole:

“È una notte europa dove ci teniamo a portare a casa i 3 punti. In Europa ancora non abbiamo ottenuto la vittoria, quindi ci teniamo a vincere a far bene. Sento la fiducia del mister, sono molto contento e cerco di fare il massimo come cercano di fare tutti i miei compagni per ottenere i risultati che ci servono e che meritiamo. Contro l’Inter abbiamo giocato bene ma non sono arrivati punti e nel calcio contano i punti. Cerchiamo di raggiungere la continuità che ci serve. Mi sento bene, sono riuscito a far tutta la preparazione, cerchiamo sempre di far meglio”.

Foto: [Michael Campanella] via [Getty Images]