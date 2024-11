La Repubblica – Non c’è pace per la Roma. Tra i giallorossi in crisi scoppia il caso Dybala. Il tecnico Juric alle 12 annuncia in conferenza stampa: “Dybala non ci sarà, ha sentito un fastidio in allenamento, ieri. I suoi non sono fastidi ma sensazioni”. Il problema è che Dybala avrebbe dovuto sostenere un provino alle 13.30 per decidere se potesse essere o meno della partita.

Quelle parole che di fatto lo escludevano prima di una decisione definitiva sul recupero lo hanno sorpreso e chiederà spiegazioni alla società. Ma il club sta già valutando il dopo-Juric: contatti già avviati con Roberto Mancini, esonerato a fine ottobre dall’Arabia Saudita.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]