Roma-Bologna, le probabili formazioni dei quotidiani: Pisilli torna titolare. Ballottaggio Baldanzi-Soulé

Pagine Romaniste – Caso Hummels, giallo Dybala e arrivo nella Capitale dei Friedkin rinviato. La Roma non ha tempo per le distrazioni, e oggi non può sbagliare. All’Olimpico arriva il Bologna per la dodicesima giornata di Serie A, l’ultima gara prima della sosta per le nazionali. La classifica giallorossa piange, e non sono permessi ulteriori passi falsi, anche al netto del possibile esonero di Juric e il nome di Roberto Mancini che aleggia su di lui.

Non ci sarà Dybala, escluso dal tecnico croato prima in conferenza stampa e poi nelle convocazioni uscite nel pomeriggio. Secondo alcune indiscrezioni l’argentino e il suo staff non avrebbero preso bene l’esclusione, visto che la Joya doveva sostenere un ultimo provino alle 13.30, quindi dopo le parole di Juric. Torna Ndicka. Pisilli titolare al posto di Pellegrini, ballottaggio Soulé–Baldanzi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Soulé, Pisilli; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk.

Foto: @Done_art10