Il Tempo (L. Pes) – Alla ricerca della coppia perfetta. Il centrocampo è senza dubbio il reparto più folto a livello di numeri e di caratteristiche differenti. L’arrivo di Koné in extremis e l’ascesa di Pisilli consentono a Juric di poter alternare a seconda di disponibilità, impegni e avversari la mediana giallorossa. Domenica all’Olimpico arrivano i “maestri” di Inzaghi, e il tecnico croato è ancora alla ricerca dell’incastro giusto. Prima della sosta Juric ha scommesso su Cristante e Koné, accantonando Pisilli che era stato invece protagonista a cavallo dell’avvicendamento in panchina tra De Rossi e l’ex Torino.

Ma alla coppia che ha giocato l’ultima ufficiale a Monza sembra mancare un po’ di dinamismo. La pausa nazionali ha riconsegnato a Juric Enzo Le Fée, che in attesa di riprendere la giusta condizione potrebbe essere la nuova carta a sorpresa. Il francese piace molto al tecnico che però non ha potuto ancora testarlo in campo. L’ex Rennes ha lasciato intravedere spunti interessanti nelle prime uscite del campionato, ma i due mesi di stop lo tengono ancora indietro rispetto a chi ha giocato con continuità, anche se l’accoppiata col connazionale transalpino potrebbe stuzzicare la fantasia dell’allenatore. Dall’altra parte Inzaghi può sfogliare la solita margherita per scegliere i compagni di reparto di Calhanoglu. Il centrocampo nerazzurro è senza dubbio il più forte dell’intero campionato e per la trasferta all’Olimpico torna a disposizione anche Barella. Inzaghi deciderà all’ultimo se rischiarlo o se puntare ancora su Frattesi (illeso dopo il pestone rimediato in nazionale), con l’ex Mkhitaryan certo del posto.

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images]