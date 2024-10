Corriere dello Sport (R. Maida) – Le quattro parole che i tifosi della Roma desideravano sono state pronunciate: Dybala torna in gruppo. A quattro allenamenti da Roma-Inter, Juric recupera il suo giocatore più importante e incisivo. Restano ancora tre giorni per sistemare la condizione atletica, per ritrovare sicurezza sulla tenuta fisica, ma i segnali del mercoledì sono incoraggianti. Per una partita del genere, è la notizia migliore possibile. Per il prosieguo della stagione, si vedrà volta per volta. La principale missione del nuovo preparatore assoldato dai Friedkin, l’ex difensore inglese Mark Sertori, è proprio l’analisi del caso Dybala tra prevenzione e correzione dei difetti strutturali di un corpo meravigliosamente fragile. “Non potrà giocare tutte le partite” ha ammesso Juric nella nostra esclusiva di ieri. Ma questa è una di quelle che non si possono proprio ignorare.

Non soltanto perché Dybala due anni fa è stato a un passo dall’Inter, dove Marotta era pronto ad ingaggiarlo da svincolato prima che i limiti imposti dal monte stipendi ne frenassero lo slancio. Ma anche perché Paulo, a segno finora soltanto su rigore contro l’Udinese, è arrivato a un gradino di distanza dal podio dei marcatori argentini di sempre in Serie A: è a 124 contro i 125 di appunto al terzo posto in questa speciale classifica. Peraltro i campioni che lo precedono erano tutti centravanti, compresi l’irraggiungibile Batistuta (184) e la medaglia d’argento Crespo (153).

È uno stimolo in più per Dybala, particolarmente sensibile alla fascinazione dei suoni che rimbalzano fino in patria. Ha dovuto saltare la convocazione in nazionale, maledicendo quella mezz’ora improduttiva giocata sul sintetico di Boras, ma si è anche riposato abbastanza per poter offrire il suo contributo: nell’unico grande squillo recente della Roma contro l’Inter, c’è proprio quella volée di Dybala a San Siro con Mourinho squalificato a festeggiare da solo sul pullman la serata da ex. È evidente che per competere con i campioni d’Italia serva la partita perfetta, in cui lui per primo sappia disegnare la differenza: non esiste forse in Italia un altro calciatore che possa da solo, con una giocata improvvisa, cambiare il senso di una sfida.

Foto: [Isabella Bonotto] via [Getty Images]