Kostas Manolas torna a giocare in Grecia. L’ex difensore della Roma, che quest’estate sembrava essere vicino a un ritorno nella Capitale, vestirà la maglia del Pannaxiakos. Questo il comunicato del club:

“Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e la grande famiglia del Pannaxiakos Sports Club, con grande gioia, emozione e orgoglio, annunciano l’arrivo del calciatore internazionale Kostas Manolas. Il giocatore ha indossato la maglia AEK, dell’Olympiacos, Roma, Napolie ha onorato la maglia della Nazionale Greca. Difensore centrale greco ammirato in giro per l’Europa, rafforzerà l’impegno di Pannaxiakos in campionato. Benvenuto Kostas”.

Foto via [Getty Images]