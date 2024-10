Il Giornale (M. Di Dio) – L’ombra di De Rossi si allontana, ma la terza vittoria di fila in Serie A resta un tabù nella carriera da allenatore di Ivan Juric. L’1-1 frena la rincorsa del tecnico croato in campionato, ma il risultato sta stretto alla Roma. Prestazione di livello superiore rispetto alla trasferta di Boras, a Monza raffica di occasioni sprecate: ci hanno provato più o meno tutti a battere la porta difesa da Pizzignacco. Oltre al rammarico di non aver vinto, c’è la protesta ufficiale su un rigore non concesso a Baldanzi. Ai microfoni ne parla Florent Ghisolfi, ne parla Juric e soprattutto ne parla il diretto interessato, il trequartista toscano. Ma il risultato non cambia, finisce 1-1, al gol di Dovbyk risponde Dany Mota. La Roma non sa vincere lontano dall’Olimpico e ora i pareggi in trasferta diventano 4 di fila. Il Monza intanto non vince da 16 gare, striscia negativa che non viveva dalla stagione 2014/2015.