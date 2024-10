Il Messaggero (D. Aloisi) – Tommaso Baldanzi ha provato di nuovo ad essere decisivo partendo dalla panchina. Il tempo a sua disposizione, però, era molto poco, entrato al minuto 86, ma nel giro di poco si è comunque creato un occasione su cui poter fare gol. Il trequartista toscano si è presentato in area ma è stato affossato da Kyriakopoulos. Per l’arbitro La Penna e il VAR non c’è stato nulla:

“L’episodio è chiarissimo. L’arbitro mi ha detto che prima salta e poi mi pesta, ma non mi sembra, lo vedo dal video. Prima mi pesta e poi salta per cercare la palla. Per me è rigore tutta la vita” .C’è tanta delusione nel suo volto per un match in cui non sono arrivati i 3 punti: “Abbiamo avuto tante occasioni che dovevamo sfruttare meglio e questa è colpa nostra. Secondo me abbiamo giocatore bene, siamo riusciti ad arrivare al tiro tante volte. Abbiamo preso gol su una delle pochissime occasioni che hanno avuto”. Baldanzi sta cercando di ritagliarsi un ruolo importante in questa squadra: “La mia posizione preferita? Forse sulla trequarti, ma anche da mezzala ho fatto bene, sono entrato da quinto, ma era per fare gol, non l’avrei mai fatto”.

Il giocatore ha poi aggiunto: “Sto bene, sia fisicamente che mentalmente. Dobbiamo cercare di portare a casa più punti, poi ci possiamo levare belle soddisfazioni”. Mercoledì a Trigoria è fissata la ripresa ma lui non ci sarà, poiché convocato con l’Italia Under 21. È diventato uno dei punti fermi di Nunziata e a settembre ha siglato una tripletta contro la Norvegia. Il 15 ottobre ci sarà l’Irlanda per gli azzurrini e basta un punto per l’accesso agli Europei del 2025