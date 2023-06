Gli Europei della Nazionale Under 21 stanno per avere inizio. L’appuntamento è in programma dal 21 giugno all’8 luglio. Tra i giallorossi impegnati c’è anche Edoardo Bove con l’Italia. La FIGC ha reso note sul proprio sito le scelte ufficiali in merito lista dei numeri di maglia. Il centrocampista giallorosso ha scelto la maglia numero 16. Non un numero qualunque. Ecco il quadro completo.

La lista completa Portieri: 19 Elia Caprile (Bari), 1 Marco Carnesecchi (Cremonese), 22 Stefano Turati (Frosinone).