Georgino Wijnaldum sicuramente non sarà riscattato dalla Roma e farà ritorno al PSG ma soltanto di passaggio. L’olandese non sarà rintegrato nella rosa dei parigini, ma più probabilmente continuerà la sua carriera altrove. Il club più interessato al momento sembra essere il PSV . Il centrocampista ha parlato da Bein Sport nella zona mista dello Stadio De Kuip dove ieri l’Olanda è uscita sconfitta contro la Croazia nella semifinale di Nations League. Il centrocampista olandese ha parlato anche del suo futuro: “Non so cosa succederà. Credo che sarà una sorpresa per tutti e anche per me. Dovrò capire quali opzioni ci saranno e poi si vedrà”.