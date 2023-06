Gianluca Scamacca è il nome caldo per l’attacco della Roma. La società giallorossa sta spingendo molto per riportare l’attaccante nella capitale. Infatti, come riporta Lorenzo Pes de Il Tempo, oggi pomeriggio Tiago Pinto incontrerà i dirigenti del West Ham per cercare un accordo per l’attaccante. Dopo aver sondato ieri il terreno con l’entourage del giocatore, si proverà a trovare l’intesa con il West Ham. Il club di Trigoria vorrebbe prendere l’azzurro per un prestito annuale mentre Il club londinese preferirebbe una cessione a titolo definitivo.