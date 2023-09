Il nuovo tecnico della nazionale Italiana Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai alla vigilia della gara contro la Macedonia del Nord. Tra gli argomenti affrontati dal CT ci sono le assenze di Pellegrini e Chiesa. Queste le sue parole: “Le assenze non spostano nulla, non cambia niente. Noi abbiamo a disposizione 30 calciatori e ci fidiamo di tutti loro, ce ne sono anche altri. Poi è la prima volta che ho un Presidente che mi prende tutti quelli che volevo, non ho mai avuto un presidente così. Me li ha comprati tutti… Meglio di così, più tranquillo di così, come devo essere? Gli infortuni sono cose che dispiacciono, ma poi abbiamo usato i metodi di un club. Non abbiamo insistito e al primo avvertimento di un piccolo problema li abbiamo lasciati liberi, potevamo pensare anche di forzare per martedì, ma abbiamo deciso di fare così perché abbiamo anche altri calciatori”.