La Roma si prepara a tornare in campo Europeo. La prima giornata del girone di Europa League sarà fuori casa contro lo Sheriff, per vedere i giallorossi all’Olimpico bisognerà attendere il 5 ottobre. Il match sarà contro il Servette. La voglia di riuscire a ripetere il cammino europeo verso un’altra finale è alle stelle e il popolo giallorosso è pronto a combattere dagli spalti. Al momento sono 51mila i tagliandi venduti per la sfida contro il Servette. Si va quindi verso l’ennesimo sold out allo Stadio Olimpico.