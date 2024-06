Intervenuto in conferenza stampa nel terzo giorno di ritiro a Coverciano, il difensore del Bologna ed ex Roma, Riccardo Calafiori, ha parlato del trasferimento dalla squadra capitolina al Basilea. Queste le sue parole: “Quella di Basilea non fu una scelta propriamente mia, fui quasi obbligato perché era l’unica squadra rimasta e fui costretto ad andare lì. Però dal primo giorno mi sono ricreduto, lì ho trovato quella continuità che mi è sempre mancata giocando trenta partite. Alla Roma sono successe una serie di cose e poi è andata così… non punto il dito contro nessuno. Con Mourinho all’inizio ho anche giochicchiato, poi sono andato al Genoa ed è andata male. Nel frattempo a Roma sono salite le quotazioni di altri giocatori, è emersa la possibilità Basilea e sono andato lì”.