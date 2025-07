La gestione economica resta un nodo cruciale per molti club europei, e la Roma non fa eccezione. Nonostante gli sforzi compiuti nelle ultime settimane per rientrare nei parametri imposti dalla UEFA, il club giallorosso non è riuscito a rispettare pienamente gli obiettivi fissati sul fronte del Fair Play Finanziario.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Roma ha raggiunto il target intermedio per il 2024, registrando a bilancio importanti plusvalenze derivanti dalle operazioni legate a Dahl, Zalewski e Abraham. Tuttavia, non è riuscita a centrare del tutto l’obiettivo finale previsto dal settlement agreement con l’UEFA, e per questo motivo si prepara ora a ricevere una sanzione economica sotto forma di multa.

Un esito considerato prevedibile all’interno del club, che negli ultimi mesi ha comunque avviato un processo di razionalizzazione dei costi, riducendo il monte ingaggi e puntando su investimenti sostenibili, soprattutto su profili giovani. Tra le attenuanti che la UEFA potrebbe valutare nell’analisi complessiva, anche il recente cambio di direttore sportivo, che ha inciso sulla continuità della pianificazione finanziaria.