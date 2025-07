La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi a centrocampo, un reparto che Gian Piero Gasperini ritiene strategico per imprimere la sua identità tattica alla nuova squadra. Dopo i primi sondaggi per profili giovani e dinamici, spunta ora il nome di Morten Frendrup, talento danese che si è distinto con la maglia del Genoa.

Secondo quanto riportato dal portale francese Foot Mercato, il centrocampista classe 2001 è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui proprio la Roma. Frendrup è reduce da una stagione molto positiva, in cui ha collezionato 37 presenze e segnato 2 gol. Da quando è arrivato in Italia nel gennaio 2022, ha totalizzato ben 122 presenze con il Grifone, dimostrando grande affidabilità e crescita costante.

Il Genoa, consapevole del valore del proprio gioiello, avrebbe fissato il prezzo del cartellino attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante ma non irraggiungibile, soprattutto se la Roma decidesse di accelerare per un centrocampista già pronto per il salto in una big.