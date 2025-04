Il rinvio della sfida tra Inter e Roma, inizialmente prevista per sabato 26 aprile, è ormai cosa certa. La decisione è arrivata dopo l’annuncio ufficiale dei funerali di Papa Francesco, che si terranno proprio nella giornata di sabato a Roma. Ora, la Lega Serie A lavora per individuare una nuova data per il recupero del match di San Siro, tenendo conto degli impegni europei e di Coppa Italia dei nerazzurri.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la prima ipotesi dipende dal percorso dell’Inter in Coppa Italia: se i nerazzurri non dovessero qualificarsi per la finale, la sfida con la Roma potrebbe essere recuperata in una finestra compresa tra l’11 e il 18 maggio. Qualora invece la squadra di Inzaghi dovesse superare il Milan nella semifinale (ritorno in programma mercoledì 23 aprile alle 21, con il risultato di 1-1 all’andata), si valuterebbe uno slittamento ulteriore, tra il 18 e il 25 maggio, ovvero tra la penultima e l’ultima giornata di Serie A.

Nelle ultime ore è emersa anche una terza opzione, considerata difficile ma non impossibile: far giocare Inter-Roma già domenica 27 aprile, probabilmente all’ora di pranzo o alle 15. Una soluzione che costringerebbe però i nerazzurri a rinunciare a un giorno di riposo prima della semifinale di Champions League contro il Barcellona, prevista per mercoledì 30 aprile in Spagna. La Lega, dal canto suo, spinge affinché il recupero avvenga comunque prima di Napoli-Torino, fissata per domenica alle 20:45.

Tutto sarà più chiaro dopo il derby di Coppa Italia. Da quel risultato dipenderà l’incastro definitivo del calendario.