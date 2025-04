Mentre si attende l’ufficialità sul possibile rinvio della gara contro l’Inter, inizialmente prevista per sabato alle 18:00 a San Siro, la Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria per preparare la sfida contro i nerazzurri. Il gruppo ha svolto una sessione incentrata sul lavoro tecnico e atletico, sia con che senza il pallone, in un clima di concentrazione e attenzione ai dettagli.

La novità più significativa riguarda il rientro in gruppo di Saud Abdulhamid. Il terzino saudita, assente nelle ultime convocazioni, inclusa quella del match vinto contro l’Hellas Verona grazie alla rete decisiva di Shomurodov, punta a ritrovare un posto nell’elenco per la prossima gara.

Ai box anche il difensore Nelsson, alle prese con una piccola lesione muscolare al piede. Due assenze pesanti in un momento chiave della stagione, in attesa di capire se la prossima partita verrà effettivamente disputata o posticipata.