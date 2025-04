In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’AS Roma ha voluto ribadire il proprio impegno concreto per l’ambiente. Il 22 aprile, il club giallorosso ha celebrato l’Earth Day con un gesto simbolico ma significativo: la piantumazione di nuovi alberi all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

Come riportato dal sito ufficiale della AS Roma, alcuni giovani del settore giovanile sono stati coinvolti attivamente nell’iniziativa, che rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale. Durante il 2025 saranno piantate in totale 289 nuove essenze arboree, suddivise in due fasi stagionali: 174 già messe a dimora tra gennaio e febbraio, mentre le restanti 115 verranno piantate a partire da novembre. L’intervento porta a 407 il numero complessivo di alberi inseriti nel contesto naturale della Riserva di Decima Malafede negli ultimi due anni.

L’iniziativa non si limita alla celebrazione simbolica dell’Earth Day, ma testimonia una visione strategica e sostenibile da parte della Roma, attenta al territorio e alla biodiversità locale. Le piante scelte appartengono tutte a specie autoctone, per garantire il miglior adattamento all’ecosistema e un impatto positivo duraturo. Un altro passo concreto verso un futuro calcistico sempre più green.

https://www.asroma.com/it/notizie/73149/earth-day-2025-nuovi-alberi-piantati-a-trigoria-nella-giornata-mondiale-della-terra