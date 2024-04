Il Messaggero (S. Carina) – Dai pulcini alla prima squadra dove di derby ne ha giocati 31. Per Daniele De Rossi ora arriva anche l’esordio da allenatore nella stracittadina. E alla pari del collega Tudor ci sarà un altro debutto di fuoco. Quello di Mile Svilar in una partita che il portiere ha vissuto finora solo in panchina. Il serbo avrebbe già dovuto giocare il derby di Coppa Italia ma alla fine Mourinho scelse Rui Patricio nonostante le indicazioni della vigilia e il fatto che in coppa aveva giocato sempre Svilar.

Per sabato non ci sono dubbi. D’altronde la scelta di De Rossi ha dato i suoi frutti visto che Mile ha portato a 28 gli interventi decisivi in porta con una media di 4,6 a partita e 7 clean sheet. Per lui non sarà un esordio assoluto visto che ha giocato il derby di Lisbona, ma quello di Roma è un’altra cosa. E potrebbe esserlo pure per Baldanzi e Angeliño, per loro sarà comunque un debutto anche se partiranno dalla panchina.