Corriere dello Sport (R. Maida) – È decisamente una settimana speciale per Lorenzo Pellegrini: non solo dal punto di vista calcistico, con un nuovo derby da vivere da capitano sabato di rientro dalla squalifica, ma anche per le emozioni familiari. Ieri è stato battezzato in Vaticano il suo terzo figlio, Nicolò, nato lo scorso 3 novembre in un periodo molto delicato per lui. Alla cerimonia, oltre ai parenti e agli amici più stretti, hanno partecipato i compagni italiani della Roma: da Mancini a Cristante, passando per Spinazzola ed EI Shaarawy, tutti hanno voluto presenziare all’evento con le rispettive compagne.