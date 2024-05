Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Alla fine è arrivata l’ufficialità: Florent Ghisolfi è il nuovo direttore sportivo della Roma. Ha firmato per tre anni con i Friedkin. l’annuncio è del presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivere, al termine del campiona to francese: “Sono felice per lui, gli auguro il meglio|” ha aggiunto. Ora non ci sono più segreti. Ghisolfi sarà a Roma in settimana per progettare con De Rossi, che pure rinnoverà per tre stagioni. il futuro della squadra.

Olimpico non è riuscito, inevitabilmente, a dare il benvenuto a Ghisolfi. Che sarà agevolato nell’approccio dal lavoro del club giallorosso in questa stagione: la Roma ha raggiunto obiettivi economici positivi, tali da dover chiudere soltanto una decina di milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. E non solo, perché la Roma non sarà più legata al transfer balance, quel paletto che costringeva un rigoroso limite sui costi della lista Uefa, costringendola a rispettare il saldo tra acquisti e cessioni. Un problema in meno per Ghisolfi.