Leggo (F. Balzani) – La legge di Big Rom per blindare il sesto posto e scacciare i residui pericoli di un sorpasso della Lazio. L’ultimo ballo della Roma all’Olimpico porta la firma di Romelu Lukaku che ha sbloccato una gara difficile e permesso a De Rossi di sperare ancora in un piazzamento Champions (se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League). I giallorossi, infatti, avevano chiuso il primo tempo tra i fischi e con zero tiri nello specchio del Genoa. Nella ripresa il tecnico ha inserito Dybala ed El Shaarawy che hanno regalato vivacità davanti. Le buone speranze si sono scontrate sul rosso di Paredes che ha ridotto la Roma in dieci. Ma il Genoa non aveva fatto i conti con Lukaku che ha regalato tre punti d’oro d’addio. Il belga è saltato di prepotenza su un cross di El Shaarawy facendo esplodere l’Olimpico che ha urlato più volte il suo nome. Un gol d’addio? Molto probabile, considerato che Lukaku (squalificato) salterà l’Empoli e che il Chelsea non ha intenzione di rinnovare il prestito. Restano 21 le perle di Big Rom che era già andato vicino al gol in due occasioni.

Poi la Roma ha subito il tentativo di rimonta del Genoa che si è scontrato però sui guantoni di uno Svilar superlativo. Al 90′,infatti Malinovskyi ha inquadrato l’angolino e solo un volo del portiere ha impedito un pareggio beffa. Festeggia la Roma, ma non è una festa completa. Rimane una stagione di sofferenza e ora da salvare solo in caso di impresa dell’Atalanta.