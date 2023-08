Corriere dello Sport (L. Scalia) – Subito in campo. Ventiquattro ore concentrate: giù dall’aereo, la firme, le foto, le interviste e via a sudare. Ieri Leandro Paredes e Renato Sanches si sono allenati regolarmente con il gruppo. L’argentino già conosceva Trigoria – anche se è cambiata profondamente – mentre per il portoghese l’impatto è stato forte, quello della prima volta. Il centrocampo a livello numerico adesso è sistemato. Mourinho dovrebbe convocare sia Paredes che Sanches per Roma-Salernitana, ma entrambi sono in odore di panchina. Inevitabilmente. Perché è impensabile che in una manciata di sedute entrino nei meccanismi della Roma. In gruppo c’è anche Dybala, ma l’attaccante andrà in tribuna causa squalifica insieme a Pellegrini.