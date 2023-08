Sono passati 15 anni dalla scomparsa di Franco Sensi, storico presidente giallorosso del terzo scudetto. La figlia, Rosella, sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha condiviso una foto con una meravigliosa dedica per l’anniversario della morte di uno dei presidenti più importanti della storia della Roma: “Quindici anni oggi. Quindici anni senza papà, senza il mio papà. Senza Franco Sensi. Un nome che ha fatto la storia di questa città, della nostra Roma che considerava come una quarta figlia, ma anche dello sport e della storia italiana. Mi piacerebbe che oggi fosse ricordato come merita, almeno oggi. E non parlo dei tifosi che non ci fanno mai mancare il loro affetto. Perché 15 anni fa se ne è andato un grande uomo, una persona perbene che ha messo amore e passione in tutto quello che faceva. Si, quindici anni fa mio papà ci salutava e ci lasciava un vuoto enorme. Mai colmato. E ora mi consola un po’ saperlo vicino a mamma, a tifare la sua Roma”.